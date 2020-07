Vettel over verbeterde Ferrari: ‘Voelde als een andere auto, tijden zeggen niets’

Na het ontzettend zware openingsweekend van vorige week heeft Ferrari een aantal van haar oorspronkelijk voor Hongarije bedoelde updates naar voren gehaald, voor de tweede race op de Red Bull Ring. Sebastian Vettel was er na de eerste trainingen positief over, ondanks de rondetijden.

Die waren, met teamgenoot Charles Leclerc aan het eind van de dag op plek negen en Vettel op P16, namelijk niet indrukwekkend. Maar, zegt Vettel: “Ik denk dat de auto vandaag al een stuk beter aanvoelde. Hij voelde gelijk vanaf het begin als een andere auto.”

Volgens Vettel zijn de verbeterde SF1000 en de specificatie waarmee hij vorige week op hetzelfde circuit zo worstelde zelfs ‘niet met elkaar te vergelijken’. “Zo groot is het verschil”, benadrukt hij. “Nu moeten we dus hopen dat het zo blijft.”

Perfect is alles nog niet, want Ferrari moet nog wel het nodige finetunen, volgens Vettel. “We hebben veel geprobeerd in de vrijdagtrainingen. Ikzelf ook, vooral wat betreft het remmen. Daarbij moet ik ook nog een lekker ritme zien te vinden.”

Dat de tijden ondertussen niet top waren, daar tilt Vettel niet te zwaar aan. “Bij mij werd immers ook nog een rondetijd weggestreept”, zegt Vettel, die een provisionele toptien-tijd geschrapt zag worden wegen het overschrijden van de track limits.

Een andere reden om niet te zeer naar de rondetijden te kijken, is dat er zaterdag flink wat regen wordt verwacht in Spielberg. De omstandigheden zullen dus compleet anders zijn, als de kwalificatie al door kan gaan.

