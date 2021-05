Sebastian Vettel heeft zich als achtste gekwalificeerd voor de Grand Prix voor Monaco. Hij heeft daarmee zijn beste startplek sinds zijn overstap naar Aston Martin veroverd.

Sterker nog, de achtste plaats in Monaco is Vettels beste kwalificatieresultaat sinds 2020’s Grote Prijs van Hongarije, negentien races geleden. “Een goede dag qua resultaat”, noemt Vettel de zaterdag in Monaco dan ook ten overstaan van Ziggo Sport.

“We hebben echter nog wel een lange weg te gaan”, weet de Duitser. Aston Martin is namelijk slechts zevende in het WK, en was in de kwalificatie het zesde team. “Als we iets verder vooraan zouden zitten in die grote groep in de middenmoot, zou het al stukken beter gaan in de kwalificaties en races” benadrukt Vettel.

Toch, zo beseft Vettel, in 2011 en 2017 winnaar in Monaco, ziet het er voor de race van zondag in het Prinsdom prima uit. “Dit circuit is immers niet met andere banen te vergelijken”, doelt hij op hoe inhalen er schier onmogelijk is. “We beginnen nu vanaf een puntenpositie en hopelijk kunnen we daar blijven.” Vettel is immers nog puntloos in 2021.