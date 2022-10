Het zou volgens Sebastian Vettel ‘dom’ zijn als de FIA overgaat tot het aftrekken van punten van Red Bull nadat zij in 2021 het budgetplafond hebben overschreden. Vettel stelt dat ‘niemand eraan twijfelt’ dat Verstappen de kampioen van 2021 was en dat daar dus geen verandering in moet komen.

Red Bull is in afwachting van een straf nadat de FIA bekendmaakte dat zij het enige team waren dat in 2021 het budgetplafond had overschreden. De concurrentie hoopt op een ‘strenge straf’ die ‘pijn doet’, maar Red Bull zelf is ervan overtuigd dat het binnen het budgetplafond is gebleven.

De FIA heeft inmiddels een schikkingsvoorstel gedaan die Red Bull kan accepteren, of weigeren. In dat laatste geval komt de zaak dan bij FIA’s Cost Cap Adjudication Panel terecht. Red Bull kan een reprimande of boete verwachten, maar in ergere gevallen kan de FIA punten aftrekken van het coureurs- of constructeurskampioenschap van 2021 of de testtijd van het team verminderen.

Het zou volgens Sebastian Vettel ‘dom’ zijn om kampioenschapspunten van Verstappen of Red Bull af te pakken. Hij is van mening dat de FIA ‘heel snel duidelijkheid’ moet bieden over de situatie. “Want dat zou dom zijn”, doelt hij nogmaals op een mogelijke puntenaftrek. “Misschien heb je dan een punt of niet, maar volgens mij twijfelt niemand eraan dat hij de kampioen van 2021 was.”

Lees ook: Verstappen noemt reacties concurrentie ‘een beetje hypocriet’

Tegelijkertijd weet Vettel ook dat het aan de FIA is om een straf uit te delen, niet aan de andere teams of coureurs. “Zij kunnen doen wat zij willen, zij zijn de politie”, zegt Vettel. “Maar we leven in een tijd dat transparantie normaler wordt, sporten zouden daar geen uitzondering op moeten zijn.”

“Het is het beste om transparant te zijn zodat iedereen kan zien wat er is gebeurd”, stelt Vettel. “Anders krijg je dat mensen gaan speculeren, ik denk dat we dat tijdperk wel voorbij zijn.”