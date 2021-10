Hij moest als laatste starten na een gridstraf voor een nieuwe motor, maar na een sterke inhaalrace in Austin nam Sebastian Vettel een puntje mee voor Aston Martin. Voor de Duitse viervoudig wereldkampioen mocht de race echter nog wat langer duren: “Dan had ik Tsunoda nog kunnen pakken.”

Vettel noteerde in de kwalificatie op het Circuit of the Americas nog keurig de twaalfde tijd nadat teamgenoot Lance Stroll teleurstelde met de zestiende tijd, maar wist al dat die plaats weinig waarde had. De Duitser had namelijk een nieuwe krachtbron gekregen en moest vanwege een gridstraf als laatste starten. Het zou dus geen makkelijke race worden voor Vettel, maar hij streed voor wat hij waard was en haalde de ene na de andere coureur in. Hij kwam weinig in beeld, maar wist op anonieme wijze wel tot de top tien door te dringen. Hij kwam als tiende over de streep en belandde zo voor de vijfde keer dit seizoen in de punten.

“We scoorden vandaag maar één puntje en we moesten er hard voor vechten”, zei Vettel na de race. “We herstelden ons goed na de gridstraf en onze pace in de vrije lucht was goed. Zoals verwacht was het voor iedereen een uitdaging om de banden te managen met de hetere baantemperaturen.”

Lees ook: Waarom Coulthard ‘niet aardig’ is voor Vettel: ‘Lijkt niet meer dezelfde coureur’

“Ik was blij toen iedereen zo vroeg een pitstop maakte omdat we wisten dat we de kans hadden om langer door te gaan”, voegt Vettel toe. “Dat gaf ons dan versere banden voor het einde van de race, wanneer het er dus toe doet. Zo konden we ons richting de top tien werken. Het was een goede strategie van het team. Als we nog een paar ronden meer hadden gehad, dan hadden we Tsunoda nog bijgehaald, maar vanaf waar we zijn begonnen is dat puntje een goed resultaat”, besluit hij.

Foto: BSR Agency