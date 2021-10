David Coulthard heeft uitgelegd waarom hij, zoals Sebastian Vettels press officer Britta Roeske het noemt, ‘niet aardig’ is voor Vettel. ‘Hij lijkt niet meer dezelfde coureur’.

Ex-Formule 1-coureur Coulthard is tegenwoordig co-commentator en analist bij het Britse Channel 4 en is de laatste jaren vaak kritisch geweest over Vettel. Dat is ook Roeske, de press officer van Vettel, opgevallen, vertelt Coulthard Kronen Zeitung. “Sebastian heeft er nooit iets over gezegd, maar Britta heeft me een paar keer aangesproken: ‘je bent niet aardig voor Sebastian’.”

Wat Coulthards reactie daarop was? “Britta, wat zie jij dan dat ik niet zie?” Wat Coulthard namelijk ziet, is het volgende: “Dat Sebastian in het eerste deel van zijn carrière op eigen kracht titels won door hoe snel hij was. In zijn tijd bij Ferrari en nu bij Aston Martin lijkt hij echter niet meer dezelfde.” Coulthard steekt zijn mening daarover dus niet onder stoelen of banken. “Ik zeg gewoon wat ik zie.”

“Bij Ferrari zat Sebastian achter zijn teamgenoot”, verwijst Coulthard naar hoe Charles Leclerc Vettel daar versloeg. “Bij Aston Martin spant het er nu om met zijn teamgenoot (Lance Stroll, red.). Toen Sebastian alles won, zei ik ook: ‘hij is ongelofelijk, een machine’. Maar nu hij verliest, spreek ik uit dat het me teleurstelt.” Wat Coulthard wel opvallend vindt? “Niemand vindt het erg als je positief bent over een coureur, maar wel als je minder positief bent.”

