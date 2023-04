Hij wist dat 2023 weleens het jaar van de doorbraak zou kunnen worden. Toch verleidde die gedachte Sebastian Vettel niet zijn contract bij Aston Martin te verlengen. Maar hij gunt zijn oude werkgever en opvolger Fernando Alonso het huidige succes.

Sebastian Vettel zwoegde twee jaar lang met Aston Martin in de achterhoede van het Formule 1-veld. Ambities en geld genoeg, maar geen goede auto. De veteraan haalde in zijn dienstjaren bij de Britse renstal vaker de krantenkolommen met zijn activistische helmontwerpen en uitspraken dan met klinkende resultaten. Maar uitgerekend na zijn pensionering heeft Aston Martin een transformatie ondergaan, waarvan Fernando Alonso voorlopig vooral de vruchten plukt.

Lees ook: Sebastian Vettel zwaait af: van hardliner tot activist

De viervoudig wereldkampioen had weinig trek en motivatie over, waardoor hij afgelopen zomer zijn vertrek uit de Formule 1 aankondigde. Collega-veteraan Alonso werd bij Aston Martin zijn opvolger. Velen verklaarden de Spanjaard voor gek, maar de gok pakte goed uit. Onder leiding van technisch directeur Dan Fallows bouwde de renstal (met volgens teambaas Mike Krack ‘belangrijke input’ van Vettel) afgelopen winter een uiterst competitieve auto, de AMR23.

Volgens Vettel is dat, ook door de komst van een fonkelnieuwe moderne fabriek, geen verrassing. “Er is intern meer talent”, zo citeerde de Spaanse sportkrant AS hem onlangs bij een evenement van BioBienen Apfel, een sociaal- en milieuproject om bijen te beschermen. Vettel is er een van de ambassadeuren, vroeg vorig jaar via een helmontwerp in Oostenrijk al aandacht voor het project. “Dat dit jaar beter zou worden was volgens mij al wel duidelijk, want vorig jaar was behoorlijk slecht. Natuurlijk weet je nooit wat de andere teams gaan doen, maar het zou hoe dan ook beter worden.”

Sebastian Vettel is ‘oprecht blij’ dat zijn opvolger bij Aston Martin, Fernando Alonso (l), het zo goed doet. FOTO’s: Aston Martin & Motorsportimages

Vettel nam de beslissing met racepensioen te gaan weloverwogen. En ook met de gedachte dat 2023 weleens het jaar van de doorbraak zou kunnen worden. “Maar het maakt voor mij niet uit wat er nu gebeurt”, aldus de Duitser. “Met mij gaat het goed en ik geniet van deze nieuwe etappe in mijn leven. Ik ken het team heel goed en ben oprecht blij dat het zo goed gaat. Ook voor Fernando, die jarenlang geen goede auto heeft gehad. Hij beleeft nu wittebroodsweken met Aston Martin.”

Met drie derde plaatsen in de eerste drie Grands Prix is Alonso de revelatie van dit seizoen. Vettel stond in 2021 voor het laatst namens Aston Martin op het podium, destijds bij de Grand Prix van Azerbeidzjan (derde).

