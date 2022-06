Het kwam voor Sebastian Vettel als een verrassing dat hij de vierde tijd noteerde in de tweede vrije training in Canada, vooral omdat Aston Martin vrijdag nog niet met een kwalificatieafstelling heeft gereden.

Het is tot nu toe nog niet het seizoen van Aston Martin geweest. Het team is vooral achteraan te vinden, maar het lijkt in Canada voor een verrassing te kunnen zorgen. Sebastian Vettel opende de vrijdag met de negende tijd, maar stond in de tweede vrije training plots op de vierde plek, op drie tienden van de snelste man Max Verstappen.

“Het was verrassend dat het zo goed ging”, geeft Vettel toe bij Sky Sports. “Ik geniet enorm van het circuit. Als je vertrouwen in de auto hebt, kun je er op dit circuit wat meer uit halen. We hadden een paar dingen die we wilden proberen. Dat is ons gelukt”, aldus de Duitser. Of dat het echt beter heeft gemaakt of niet, daar is Vettel ‘niet zo zeker’ van. “Maar in ieder geval is alles tot nu toe goed gekomen.”

Lees ook: VT2: Verstappen rondt prima vrijdag af snelste tijd, Ferrari’s volgen op de voet

De snelle tijd kwam als een verrassing, mede omdat Aston Martin nog niet met een kwalificatieafstelling heeft gereden. “We waren eigenlijk aan het rijden zoals we altijd doen. Maar ik weet niet wat de anderen deden”, aldus Vettel.