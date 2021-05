Sebastian Vettel is tevreden over de updates die Aston Martin naar Spanje heeft meegenomen. De Duitser zegt zich ‘meer thuis’ te voelen in de auto en ziet het als een stap vooruit: “Nu zullen we proberen het totaalpakket zoals we dat nu hebben te verbeteren.”

De viervoudig wereldkampioen slaagde er de eerste drie races niet in om punten te scoren. Vettel zou volgens teambaas Otmar Szafnauer moeite hebben met de onvoorspelbaarheid van de Aston Martin. Het team wil de auto wat stabieler maken bij het ingaan van bochten en heeft daar dus updates voor meegenomen naar Spanje. Vettel mocht die updates testen en is er zeer over te spreken na ‘de beste vrijdag van het jaar’.

Vettel voelt zich nu ‘meer thuis’ in de Aston Martin. Foto: Motorsport Images

“Natuurlijk is het een ander circuit en zijn het andere omstandigheden, maar ik voelde me over het algemeen meer thuis”, vertelt Vettel. “Het lijkt erop dat het een verbetering is. Het is volgens mij een stap vooruit. Het is goed om dat te kunnen afstrepen.”

“Nu zullen we proberen het totaalpakket zoals we dat nu hebben te verbeteren”, vervolgt hij. “Het middenveld zicht echt dicht op elkaar, dus alle winst die we kunnen pakken werkt in ons voordeel”, aldus de Duitser. Hij wist vrijdag de achtste tijd te noteren in de eerste vrije training, maar zakte later in de middag wat weg naar de elfde tijd. Toch lijkt Vettel daarmee goede kansen te hebben om, net als in Portugal, door te gaan naar Q3.

“Dat is wel waar we ons op richten, en als alles goed loopt dan denk ik ook dat we daar kunnen eindigen”, zegt Vettel. “Maar het zal erg, erg krap worden. Er zijn veel auto’s die voor deze posities vechten”, besluit hij.