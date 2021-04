Mark Webber ziet oud-teamgenoot Sebastian Vettel worstelen in de Aston Martin, maar de Australiër kan daar zelf gezegd niet van genieten. Volgens hem heeft de Duitser het momenteel zo lastig omdat de regels niet bij zijn rijstijl passen, ‘hij wil een auto met veel grip en downforce’, maar dat is volgens Webber geen excuus: “Kijk maar naar Hamilton, hij is altijd sterk.”

Sebastian Vettel liet zijn geliefde Red Bull, waar hij viermaal wereldkampioen werd, achter na het seizoen 2014 om zijn jongensdroom in vervulling te laten gaan. De Duitser vertrok naar Ferrari in de hoop met het befaamde merk wereldkampioen te worden, maar na zes seizoenen bij het team kwam die felbegeerde titel niet naar Italië en kwam er een einde aan de jongensdroom. Sinds dit seizoen rijdt de inmiddels 33-jarige Duitser voor Aston Martin, voorheen Racing Point. De eerste twee races schetsen echter geen positief beeld: in Bahrein kwam Vettel niet verder dan de vijftiende plaats, mede dankzij een crash met Esteban Ocon, en in Imola haalde het team hem uit voorzorg uit de race vanwege problemen met de versnellingsbak.

Sebastian Vettel kent een lastige start bij zijn nieuwe team Aston Martin. Foto: Motorsport Images

Dat het zo lastig gaat met Vettel, biedt voor oud-teamgenoot Mark Webber geen genot. De twee kenden een verhitte periode bij Red Bull, waarvan ‘Multi 21’ en de crash bij de Turkse Grand Prix in 2010 de meer memorabele momenten waren. De Australiër, die eind 2013 afscheid nam van de Formule 1, denkt te weten waarom Vettel het op dit moment lastig heeft.

“Ik denk dat zijn zelfvertrouwen momenteel ontzettend laag is”, vertelt Webber in gesprek met het Spaanse Marca. “Zijn tijd bij Ferrari heeft hem geen goed gedaan. Sport stelt mannen en vrouwen soms op de proef, maar in dit geval was dat wel voor een hele lange periode. Ik denk dat de regels voor deze auto’s niet zo goed bij Sebastian passen, het is niet zijn type auto. Hij houdt van auto’s met veel grip, veel downforce. Hij is een zeer delicate coureur met veel gevoel in de auto. Denk bijvoorbeeld aan Monza (2008, red.), toen hij in de regen in de Toro Rosso iedereen achter zich liet. Dat was ongelooflijk. Maar als er minder grip is, met de Pirelli-banden, geeft de auto je minder vertrouwen. De regels liggen hem gewoon niet”, legt Webber uit.

Geen plezier

Webber vindt dat echter geen excuus voor de matige prestaties van Vettel. “Het is een probleem voor hem, maar het gaat erom dat je goed bent, wat de regels ook zijn. Kijk maar naar Hamilton, hij is altijd sterk. Je ziet dat Vettel moe wordt, hij heeft veel moeite gestoken in zijn tijd bij Ferrari.”

Ondanks de wat stroeve relatie die de twee kenden in hun tijd bij Red Bull, haalt Webber er geen plezier uit om zijn voormalig teamgenoot zo te zien worstelen. “Ik geniet er niet van. Mensen denken dat ik het leuk vind om hem te zien lijden, maar nee, ik word daar niet blij van. Ik wil dat hij het goed doet, want het is heel vreemd om hem zo anders te zien dan hij was. Maar dit is de Formule 1, we mogen niet klagen over coureurs die niet goed presteren. Dit is de top, we moeten genieten van het feit dat coureurs als Norris, Leclerc en Verstappen het zo goed doen. Maar als een coureur bezig is aan zijn laatste fase van zijn carrière, dan moet dat ook benoemd worden”, besluit Webber.

Vettel werd uit voorzorg door zijn team naar binnen gehaald in de slotfase van de Grand Prix van Emilia-Romagna. Foto: Motorsport Images