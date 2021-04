Sebastian Vettel kan zich niet vinden in de beslissing van de FIA om hem na meer dan twintig ronden nog een tijdstraf te geven voor een fout bij de startprocedure. “De straf heeft ons nu meer gekost.”

Vettel kreeg tijdens de GP van Emilia Romagna tien seconden tijdstraf opgelegd door de raceleiding, omdat er vijf minuten voor de start van de wedstrijd nog geen banden aan zijn auto zaten. De achterremmen van de Aston Martin van de Duitser raakten op weg naar de grid oververhit, waardoor zijn team ze moest vervangen. Vettel startte daardoor vanuit de pitstraat.

Omdat het team nog niet klaar was met de reparaties, zaten er vijf minuten voor de start nog geen banden op de Aston Martin van Vettel, iets wat volgens de regels van de startprocedure wel moet. De viervoudig wereldkampioen kreeg daarom een tijdstraf, maar wel pas nadat er al 22 ronden gereden waren. “Ik denk dat we een betere race hadden gehad als de FIA meer alert was geweest”, zegt Vettel over de late beslissing. “Tegen die tijd kostte de straf ons meer dan dat het eerder had gedaan.”

(Photo by Andy Hone / LAT Images)

Vettel rekent zijn team in ieder geval niets aan voor de fout. “De jongens hebben alles geprobeerd op de grid en ik denk dat ze het goed hebben gedaan.” Hij heeft ook geen problemen met de straf zelf. “We hebben een regel overtreden, denk ik. Daarom hebben we ook een straf gekregen. Maar ze namen de moeite niet ons dat te vertellen tot diep in de race”, aldus Vettel. “Dat is niet erg professioneel.”

Ook teamgenoot Lance Stroll had last van oververhitte achterremmen, maar de reden voor het probleem met beide auto’s is nog niet bekend, zegt Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer. “De ronden op weg naar de grid waren niet op het tempo dat we normaal rijden, dus we kregen geen luchtstroom”, zegt Szafnauer. “Maar zelfs dan hadden de remmen geen vlam mogen vatten.” Stroll finishte de Grand Prix ondanks de problemen als zevende, maar werd door een straf teruggezet naar de achtste plek. Vettel reed de race niet uit.