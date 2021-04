FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na de race op Imola domineerde het spektakelstuk van Max Verstappen en Lewis Hamilton de krantenkoppen, al was er ook een negatieve hoofdrol voor George Russell en Valtteri Bottas.

“Een titanenstrijd”, kopt l’Équipe. De Franse krant neemt zijn petje af voor Verstappen. “Max Verstappen profileert zich als rivaal van Lewis Hamilton.” Ook de Italiaanse Gazetta dello Sport is onder de indruk. “Max geeft les in de regen”, schrijft de krant. Verstappen krijgt van het Spaanse Marca zelfs een 10 voor zijn glansoptreden.

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Veel kranten loven ook de hectiek van de race. “De koningsklasse beleefde een absolute chaosrace in Imola”, zegt Bild. Marca noemt de race “enerverend vanaf de start.” Bild kijkt ook al uit naar de volgende paar races: “Een mega-spannend titelgevecht staat voor de deur!”

Een sleutelmoment in de race was volgens veel media de grote klapper van Russell en Bottas, die volgens l’Équipe “de geesten bij Mercedes wakker maakt.” Vooral in Engeland wordt veel aandacht besteed aan het ongeval en de reacties van beide coureurs. “George Russell SLAAT Valtteri Bottas”, kopt de Daily Mail in typische tabloidstijl. Volgens The Sun zaten beiden coureurs fout, maar bevestigen de reacties de strijd tussen Bottas en Russell voor het tweede stoeltje bij Mercedes in 2022.

(Photo: Hasan Bratic/dpa Photo via Newscom)

Ook de onzichtbare Sebastian Vettel kan rekenen op veel bekommernis van de buitenlandse pers. De Duitser stelde wederom teleur. Gazetta dello Sport kopt met “Alles behalve wraak op Ferrari: Vettels begint bij Aston Martin met een nachtmerrie” en spreekt over “twee races vol problemen voor Vettel.” De Italiaanse krant denkt dat de Duitser nog wat steentjes in de schoen heeft zitten van zijn laatste jaar bij Ferrari, en het hem maar niet lukt om ze eruit te krijgen. Vettel ontvangt van Marca ook een pijnlijke 3 voor zijn optreden in Imola.

Positieve aandacht is er ook, bijvoorbeeld voor de derde plek van Lando Norris. l’Équipe vindt dat de Brit zijn tweede podium van zijn carrière mag danken aan “een fraaie tactische zet van McLaren.” De Engelse renstal stuurde Norris bij de herstart na de rode vlag op de zachte band naar buiten. Een keuze waar de Brit het eerst niet mee eens was, maar toch het beste van wist te maken.