Lewis Hamilton kende een verre van foutloze race op zondag, maar kan daardoor ook prima leven met zijn tweede plaats na vanaf de negende stek aan de herstart te zijn begonnen.

Lees ook: Verstappen wint spektakelstuk op Imola, Hamilton tweede ondanks schuiver

Hamilton had bij de start van de race geen antwoord op de goede start van Max Verstappen. De Nederlander kwam langszij en liet geen ruimte over bij het ingaan van de eerste bocht. Hamilton reed daarom over de hoge curbstones, maar hield daar verder geen schade aan over. “Het was best een beetje krap”, zei de wereldkampioen over de actie, maar verder klaagde hij niet.

(Photo by Mark Sutton / Sutton Images)

Op een natte, maar opdrogende baan zette Hamilton de achtervolging in. De Brit naderde Verstappen tot anderhalve seconde voordat de Red Bull-coureur naar binnen kwam voor slicks. Hamilton volgde het voorbeeld een ronde later, maar door een langzame stop kwam hij vijf seconden achter Verstappen weer de baan op.

Lees ook: Verstappen na zege op Imola: ‘Op dat ‘momentje’ na ging alles heel goed’

Vastberaden om de verloren tijd weer in te halen, maakte Hamilton echter een fout en gleed hij van de baan. “Het waren lastige omstandigheden. Ik was aan het pushen, maar maakte een fout. Ik ben ook maar een mens”, aldus de Brit. Hamilton is wel verrast door zijn eigen misstap. “Ik heb al heel lang geen fout gemaakt.”

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

“Ik ben heel erg dankbaar. Ik had niet gedacht hier nog te staan”, geeft Hamilton aan tijdens de persconferentie. “Maar ik weigerde te geloven dat de race erop zat.” Hamilton reed vervolgens achteruit weer de baan op. Door het grote ongeluk van Valtteri Bottas en George Russell mocht Hamilton zijn ronde achterstand voor de herstart inhalen. Die tweede kans greep hij met beide handen aan. “Ik vond de charge terug fantastisch”, zei Hamilton. “Ik had een paar hele goede gevechten.”

Lees ook: Woedende Russell over tik op helm Bottas: ‘Ik vroeg hem: ‘Wil je ons allebei vermoorden?”

Door het rijden van de snelste raceronde blijft Hamilton met zijn tweede plek en een extra punt bovenaan het klassement staan in het wereldkampioenschap.