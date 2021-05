Sebastian Vettel worstelt zo met de Aston Martin vanwege de onvoorspelbaarheid van de auto, meent teambaas Otmar Szafnauer. De viervoudig wereldkampioen werd overgenomen van Ferrari, maar hij komt nog niet uit de verf bij zijn nieuwe werkgever. Het komt volgens Szafnauer met name door de instabiliteit aan de achterkant van de auto: “Het probleem is de variabiliteit en dat je niet weet wat je kunt verwachten.”

Vettel maakte de overstap naar Aston Martin, waar hij de vervanger is van Sergio Pérez, nadat Ferrari besloot om niet verder te gaan met hem. Met de viervoudig wereldkampioen heeft het Britse team een zeer ervaren coureur binnengehaald, maar vooralsnog komt de Duitser niet uit de verf. Na twee races met zijn nieuwe werkgever staat de teller nog steeds op nul, maar ook in de kwalificaties valt de snelheid nog tegen. Volgens Szafnauer worstelt Vettel met name met de onvoorspelbaarheid van de auto.

Vettel zou volgens Szafnauer vooral moeite hebben met de onvoorspelbaarheid van de auto. Foto: Motorsport Images

“Met name hier heb je wat instabiliteit aan de achterkant bij het ingaan van de bocht,” vertelt Szafnauer, “maar ik denk dat de grootste uitdaging ligt in de variabiliteit. Als de auto keer op keer hetzelfde doet, dan kan je op de limiet blijven rijden en een beetje sneller gaan. Maar het probleem is de variabiliteit en dat je niet weet wat je kan verwachten. Hoe meer je met een auto rijdt, hoe meer je een gevoel krijgt in de auto en dus beter dit soort dingen kunt voorspellen. Het is slechts een kwestie van tijd in de auto”, aldus de teambaas van Aston Martin.

Vorig seizoen viel Racing Point, zoals het team van Aston Martin toen heette, op door de onverwachte snelheid. Het team kwam onder vuur te liggen voor het kopiëren van de brake ducts van Mercedes en werd daarvoor ook bestraft. Dit seizoen vallen de prestaties echter nog tegen, mede dankzij de aerodynamische reglementswijziging gericht op de vloer van de auto. Het team beklaagde zich over die wijzigingen en riep zelfs op tot het terugdraaien daarvan, maar kon op weinig steun rekenen. De problemen die het team kent zullen mogelijk verholpen worden door geplande updates, die de komende weken zullen uitrollen.

“De oplossing zal komen van veel goed werk in de windtunnel en gewoon nieuwe onderdelen meenemen in de komende races om een deel van de belasting aan de achterkant terug te krijgen die we verloren zijn. Dat is precies waar het allemaal vandaan zal komen. We hebben een plan. Je zult bijvoorbeeld een aantal verbeteringen zien in de komende races, en daarna zullen er ook andere upgrades zijn. Het zal dus niet de laatste zijn”, verzekert Szafnauer.