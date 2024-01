Viaplay komt met een jaarabonnement waarbij je goedkoper uit bent dan de vaste prijs van 15,99 euro per maand. Dat meldt de streamingsdienst donderdag. Ze probeert op die manier richting het nieuwe Formule 1-seizoen de kijker aan zich te binden.

De optie voor een dergelijk abonnement leek voor 2024 niet op het menu te staan. Dat de mogelijkheid er toch komt, betekent dat je als kijker een paar euro per maand kunt besparen. Een jaarabonnement kost minimaal rond de 150 euro en dat is zo’n 40 euro minder dan twaalf keer 15,99 betalen per maand. Na een jaar wordt het abonnement “omgezet in een abonnement tegen dan geldende prijzen”, aldus Viaplay in een statement. “Tenzij het voor het einde van de eerste periode stopgezet wordt.”

Toekomst

De stap met betrekking tot het jaarabonnement van Viaplay volgt op weken en maanden van speculatie over de toekomst als streamingsdienst en de gevolgen daarvan voor de F1-rechten in Nederland. Een kapitaalinjectie door onder meer Canal+ hielp onlangs om op z’n minst de nabije toekomst te garanderen. De rechten voor F1 in Nederland zijn sowieso dit seizoen nog in handen van Viaplay.

Viaplay Xtra verdwijnt

Overigens verdwijnt het fenomeen Viaplay Xtra. Dat is het kanaal waarop Viaplay-abonnees bij aanbieders Ziggo, Odido, KPB, Delta, Caiway en Solcon de Formule 1 konden bekijken. Voor mensen met een smart-tv, Chromecast en dergelijke hoeft dat niet per se een probleem te zijn; streamen via de tv blijft op die manier alsnog een optie. Een jaarabonnement van Viaplay afsluiten via de tv-aanbieders kan overigens nog wel.

