Heb je de start van de race gemist? Het was chaotisch in de eerste bocht. Max Verstappen was ontzettend goed weg en leidt de race. Verderop in het veld is het Tsunoda die contact heeft met Albon. De Japanner crasht hard in bocht één. Het betekent einde wedstrijd voor beide coureurs. Bekijk hier een video van de start tijdens de Grand Prix van Mexico 2024.

