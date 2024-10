Waar Sergio Pérez hoopte op ‘een ommekeer’ tijdens het raceweekend in Mexico, liet hij het tijdens de kwalificatie al afweten. De thuisheld kwam voor de zoveelste keer niet verder dan Q3 en start de Grand Prix vanaf de achttiende plek. Ontzette Mexicaanse media leggen de schuld bij Pérez’ race-ingenieur Hugh Bird, maar teambaas Christian Horner verdedigt de Britse technicus.

Fans van Sergio Pérez zagen de Mexicaan dit seizoen steeds verder afglijden in het kampioenschap. Inmiddels heeft teamgenoot Max Verstappen, die nog altijd de grootste kans op de titel heeft, ruim twee keer zoveel punten verzameld. Pérez blijft echter steken op de achtste plaats, achter zijn concurrenten van McLaren, Ferrari en Mercedes. De Mexicaanse media hebben het inmiddels gemunt op zijn race-ingenieur, de Britse Hugh Bird. Teambaas Christian Horner, die de laatste teleurstelling van Pérez maar moeilijk kan verdedigen, neemt het op voor Bird.

“In deze wereld van sociale media heeft iedereen overal een mening over,” zei Horner in aanloop naar de GP van Mexico. “En als race-ingenieur, de stem die een coureur aanspreekt gedurende een race, word je ook nog eens op een podium gezet. Natuurlijk mag iedereen zijn eigen kijk hebben op de dingen, maar persoonlijk denk ik dat Hugh (Bird, red.) het uitstekend doet. Hij is een hele slimme gast. Hij is opgegroeid binnen Red Bull en doet zijn uiterste best voor zijn coureur en zijn team.”

Exit voor Pérez?

“Het is heel makkelijk om mensen van buitenaf te beoordelen en te bekritiseren,” vervolgde Horner. “Bovendien hebben deze mensen maar één procent van de feiten. Natuurlijk is het mooi dat de Formule 1 zich zo heeft opengesteld en dat de fans zoveel toegang hebben gekregen. Het nadeel is alleen dat je zogenaamde ‘experts’ krijgt die het allemaal beter denken te weten,” doelde hij op de kritiek van de Mexicaanse media. “Hugh Bird is een zeer getalenteerde ingenieur en een belangrijk onderdeel van ons team.”

Indirect geeft Horner toe dat Pérez zijn matige seizoen aan zichzelf te wijten heeft. Het is inmiddels een publiek geheim dat Yuki Tsunoda en Liam Lawson beiden in de race zijn om de 34-jarige coureur te vervangen. Adviseur Helmut Marko gaf eerder aan dat het tweejarige contract dat Pérez in juli tekende “waardeloos” is, zolang hij slecht blijft presteren.

