Lance Stroll veroorzaakte de eerste rode vlag tijdens de GP van België. De Aston Martin-coureur verloor de controle over zijn bolide tijdens een regenachtige sessie op het circuit van Spa-Francorchamps. Bekijk een video, samengesteld door Viaplay, van het moment.

LEES OOK: Lewis Hamilton niet overtuigd na eerste trainingen in Spa: ‘Auto voelt compleet anders’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)