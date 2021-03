Video: Dit is de trailer voor seizoen 3 van Drive to Survive!

De Formule 1 heeft de officiële trailer voor het derde seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive gelanceerd. Onder meer de horrorcrash van Romain Grosjean in Bahrein komt uitgebreid aan bod. “Ik ben de man die door vuur wandelde.”

Over precies twee weken wordt het nieuwe seizoen van Drive to Survive gereleaset. Vandaag maakt de Formule 1 de fans alvast warm voor het derde seizoen met een officiële trailer. Het nieuwe seizoen, de vanaf 19 maart te zien is op Netflix, toont een blik achter de schermen van de Formule 1 tijdens het coronaseizoen van 2020.

Lees ook: Na Drive to Survive maakt Netflix nu ook film over Formule 1

De horrorcrash van Romain Grosjean in Bahrein (“Ik ben de man die door vuur wandelde.”), de bromance tussen Lando Norris en Carlos Sainz (“Kan je nu niet al naar Ferrari vertrekken?”), Vettels afscheid van Ferrari (“Ik vertrek aan het einde van het jaar toch, dus ik kan zeggen wat ik wil.”) en het typische Günther Steiner-gevloek (F*ck off, dan zou ik geraakt worden in mijn ego.”), we krijgen het allemaal te zien in de trailer en dus ook in het nieuwe seizoen van Drive to Survive.