Na Drive to Survive maakt Netflix nu ook film over Formule 1

Na het succes van de Formule 1-serie Drive to Survive zal Netflix binnenkort ook een film maken over de Formule 1. In tegenstelling tot Drive to Survive zal het verhaal in de film, waarbij een F1-coureur wordt gedwongen om een vluchtautochauffeur te worden, wel fictie zijn.

Er zijn voorlopig weinig details bekend over de film. Het verhaal wordt omschreven als ‘een F1-racewonder dat gedwongen wordt om een vluchtautochauffeur te worden om de enige familie die hij nog heeft, te redden’. De werktitel van de film is ‘The Formula’.

Wat wel al bekend is, is wie de film zal regisseren en produceren. De Amerikaan Gerard McMurray krijgt de productie in handen. Ook enkele van de acteurs zijn reeds bekend. Zo krijgen John Boyega, die in de Star Wars-films Finn speelt, en Robert De Niro volgens Deadline een rol in The Formula.

McMurray heeft via Instagram gereageerd op het nieuws. “Het voelt geweldig dat dit idee in mijn hoofd eindelijk tot leven komt via het schrijven, regisseren en produceren”, vertelt de regisseur, die het verhaal als volgt omschrijft. “Het is het verhaal van een jongeman uit Detroit die onder de hoede van zijn mentor, die oude connecties heeft met de maffia, een internationale ster wordt in de wereld van de Formule 1.” Wanneer de film te zien zal zijn, is voorlopig niet bekend.

