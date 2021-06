In de videorubriek ‘F1 voor Rookies’, onderdeel van onze videoshow Parabolica, leggen onze vrienden van MP Motorsport elke aflevering een onderdeel of begrip uit de F1 uit. Sinds de GP van Azerbeidzjan is de bandenspanning van Pirelli talk of the town, maar hoe meet Pirelli die bandenspanning eigenlijk? Gerben Provily, hoofdmonteur bij MP Motorsport, legt het uit.

