In de videorubriek ‘F1 voor Rookies’, onderdeel van onze videoshow Parabolica, leggen onze vrienden van MP Motorsport elke aflevering een onderdeel of begrip uit de F1 uit. Deze week: hoe werkt een wheelgun?

Het is misschien wel een van de bekendste geluiden in de Formule 1, het scherpe gezoem van een wheelgun. Het toestel is cruciaal om een pitstop in enkele seconden uit te voeren, maar hoe werkt zo’n wheelgun eigenlijk?