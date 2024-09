Franco Colapinto was even in de war tijdens de tweede trainingssessie in Singapore. De Argentijn reed de pitstraat in en stopte bij het verkeerde team. In plaats van zijn eigen pitbox, stond Colapinto plots voor de pitbox van Alpine. Bekijk hier het moment nog eens terug.

