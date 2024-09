Het team van McLaren staat op de vrijdag van het Grand Prix-weekend in Singapore volop in de schijnwerpers vanwege de achtervleugel die ze tijdens de Grand Prix van Bakoe hebben gebruikt. Na dagen van speculatie en kritiek vanuit de concurrentie, heeft de FIA uiteindelijk besloten in te grijpen. McLaren heeft kort voor de start van de tweede vrije training gereageerd met een officieel statement.

FIA grijpt in

Sinds de Grand Prix van Azerbeidzjan is de achtervleugel van McLaren onderwerp van gesprek. De flexibiliteit van de achtervleugel heeft de nodige opschudding veroorzaakt bij de concurrentie, die het ontwerp van de bolide in twijfel hebben getrokken. In aanloop naar de tweede vrije training in Singapore heeft de FIA ingegrepen door bekend te maken dat McLaren de achtervleugel moet aanpassen.

McLaren reageert

Kort voor de start van de tweede vrije training heeft McLaren gereageerd met een officieel statement op het verzoek van de FIA. In hun statement hebben ze het volgende laten weten: “Hoewel onze achtervleugel in Bakoe voldoet aan de reglementen en alle FIA-tests heeft doorstaan, heeft McLaren in gesprekken met de FIA proactief aangeboden om enkele kleine aanpassingen aan de vleugel te doen.” Vervolgens heeft het team verklaard dat ze verwachten dat de FIA soortgelijke gesprekken zal voeren met andere teams over de naleving van de regels omtrent hun achtervleugels.

