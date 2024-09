Het leek een schadevrije sessie te worden in de straten van Singapore, totdat Mercedes-coureur George Russell ongeveer 1,5 minuut voor het vallen van de vlag in VT2 zijn Mercedes in de muur parkeerde. Hij wist nog weg te komen, maar liet daar wel zijn voorvleugel achter. Bekijk hier een video van Viaplay van het bewuste moment.

