Lewis Hamilton wint de GP van Groot-Brittannië! De Brit zette alles op alles in de laatste stint om Max Verstappen voor te blijven. Door de wisselvallige omstandigheden waren er mooie gevechten op de baan. Wij hebben er een aantal voor je op een rij gezet.

LEES OOK: GP Groot-Brittannië: Hamilton wint weergaloos spektakelstuk in Silverstone, Verstappen tweede

Hamilton in de regen voorbij aan Russell

Moment waar Norris de leiding verloor

Verstappen voorbij aan Norris

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)