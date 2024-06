Tijdens de GP van Spanje was het Lando Norris die een andere strategie reed dan de top-5. De Brit wisselde later zijn banden en moest daardoor George Russell voorbij om Max Verstappen aan te kunnen vallen. Russell maakte hem dat niet gemakkelijk. Bekijk hier het moment tussen beide coureurs nog eens terug.

LEES OOK: GP Spanje: Max Verstappen slaat aanval Norris nipt af in boeiende tweestrijd

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)