Na een boeiend duel met Lando Norris heeft Max Verstappen zondagmiddag de Grand Prix van Spanje op zijn naam geschreven. Op Circuit de Catalunya maakten beide coureurs en de teams van Red Bull en McLaren er een mooi strategisch gevecht af. Verstappen kwam na 66 ronden als winnaar uit de bus, maar andermaal werd duidelijk dat de titelstrijd voor hem – ondanks zijn voorsprong in het klassement – nog geen gelopen koers is.

Met zijn zege onder de Spaanse zon voltooit Verstappen zijn triologie in Barcelona, maar nog niet eerder heeft hij er zo hard voor moeten knokken. Op de meet bedraagt het verschil ‘slechts’ 2,219 seconden.

Achter Verstappen en Norris legt Lewis Hamilton namens Mercedes beslag op de derde plaats, vlak voor zijn teamgenoot George Russell. Voor Hamilton is het zijn eerste podiumplek sinds Mexico vorig jaar.

In de kwalificatie voor de Spaanse GP had Norris zich zaterdag nog verzekerd van pole position, volgens eigen zeggen na zijn beste rondje ooit. Een dag later heeft de man die eerder dit seizoen in Miami zijn eerste F1-zege behaalde maar kort plezier van zijn goede uitgangspositie. De Brit van McLaren verdedigt meteen na het doven van de lichten ten opzichte van Verstappen, die zelfs even op het gras wordt geduwd, maar kiest in de aanloop naar bocht 1 eieren voor zijn geld.

Briljante actie Russell

Niet alleen Verstappen troeft hem af, maar ook Russell. De Mercedes-coureur weet vanaf P3 met een briljante actie meteen de leiding te pakken (zie hier de video van de start).

Precies twee ronden later is het ook voor Russell gedaan met de pret. Met behulp van DRS weet Verstappen hem eenvoudig te passeren en de leiding te nemen op de baan, waar hij in 2016, 2022 en 2023 al zegevierde. In het vervolg neemt de drievoudig wereldkampioen van Red Bull meteen enige afstand, waardoor hij buiten DRS-schootsafstand komt van zijn achtervolger.

Als de eerste stofwolken van de start zijn opgetrokken, leidt Verstappen voor respectievelijk Russell, Norris, Hamilton en de Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc. De laatste twee hadden overigens even een contactmoment bij de start, maar zonder noemenswaardige schade.

‘Nee, ik wil Max pakken’

Russell gaat in lap 15 als eerste van de top-vijf naar binnen voor nieuw rubber (mediums), maar verliest bij de pitstop kostbare tijd. De race-engineer van Norris vraagt over de boordradio wat hij voelt voor een undercut, maar het antwoord van Norris laat aan duidelijkheid niets te wensen over en zegt alles over de nieuwe ambities van het team uit Woking: ‘Nee, ik wil Max pakken’.

Lees ook: Brand McLaren zadelt Norris met probleem op

Waar Verstappen wel naar binnen komt voor een supersnelle stop (1,9 seconden), pakt Norris daardoor de leiding. Gedecideerd rijdt hij nog enkele ronden door – als nieuwe leider in de wedstrijd. Relatief laat, in ronde 23, komt hij dan alsnog naar binnen. Bij terugkeer op de baan rijdt hij – weliswaar in verse lucht – ineens op P6, achter Verstappen, Russell, Hamilton, en Sainz.

Norris heeft in zijn McLaren echter de pure snelheid en passeert vrij eenvoudig Sainz en even later ook Hamilton en Russell. De laatste moet in de 35e ronde na een mooi gevecht (en een fout van zijn kant) capituleren. De achterstand van Norris op Verstappen, die onverstoorbaar constante laptimes rijdt, is dan inmiddels opgelopen tot een kleine tien seconden. Qua pure snelheid is de RB20 echter niet langer dominant. Norris weet het gat rondje voor rondje te verkleinen. De inhaalrace van Norris doet wat dat betreft denken aan de race van vorige maand in Imola, toen Verstappen maar ternauwernood als winnaar uit de bus kwam.

Langzame pitstops in slotfase

In ronde 45 komt Verstappen voor de tweede maal naar binnen, dit keer voor nieuwe softs. Zijn stop is niet optimaal (2,8 seconden), maar de stop vier ronden later van Norris is nog slechter (3,5 seconden). De McLaren-troef komt gelukkig voor hem nog wel net voor Russell terug op de baan, op P2. De marge tussen Verstappen en Norris is dan nog ‘slechts’ zeven seconden.

In de slotfase weet Norris de achterstand nog wel te verkleinen tot een dikke twee seconden. Verstappen houdt echter zijn hoofd koel en weet zijn banden heel te houden. En dus wordt hij dit seizoen alweer voor de zevende maal als winnaar afgevlagd. De conclusie: Verstappen blijft superieur, maar het gaat niet meer vanzelf…

Uitslagen