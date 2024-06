De brand van zaterdag in het motorhome van McLaren op het circuit van Barcelona heeft gevolgen voor coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Hoewel die eerste even later pole pakte, zorgt het naar eigen zeggen voor wat problemen in de voorbereiding op de race.

“Laat me vooropstellen dat het in geen verhouding staat tot de brand zelf”, benadrukt Norris desgevraagd. “Het belangrijkste bij zoiets is natuurlijk dat er geen gewonden vallen.” Wel werden twee mensen, onder wie een brandweerman, uit voorzorg behandeld wegens het inademen van rook.

Hoe groot de materiële schade in het onderkomen van McLaren precies is, moet nog blijken. Norris: “Hopelijk valt dat mee. We konden er in elk geval niet meer in met het oog op de kwalificatie en dat heeft dan ook weer invloed op de rest van het weekend. Ik had er bijvoorbeeld nog een extra paar raceschoenen in liggen en andere zaken. Daar kon en kan ik niet bij. Ook zondag zullen we het wel merken. Normaliter bereid je je ook voor in je eigen ruimte, dat is nu eveneens anders.”

Zo belandde Norris zaterdag bijvoorbeeld al in het kantoor van Zak Brown, iets verderop, om daar zijn rust te kunnen vinden. “Dat heb ik nodig, even momenten voor mezelf pakken in zo’n raceweekend. Zeker ook op zondag. We zullen zien hoe dat nu gaat, geen idee.” Een probleem dus voor Norris, hoewel relatief in verhouding tot wat er nog meer had kunnen gebeuren door de brand. “En dat realiseer ik me ook, dus we maken er het beste van. Net als in de kwalificatie.”

