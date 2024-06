De GP van Spanje is van start! Bekijk hier een video van het moment dat de lichten uitgingen met een mega start van George Russell in de Mercedes. De Brit ging buitenom in bocht één voorbij aan Lando Norris en Max Verstappen.

