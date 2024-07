Het was een mooi gevecht tussen beide Mercedes-coureurs. George Russell veranderde van strategie en stopte maar één keer. Daardoor reed hij een lange stint op de harde band en kreeg hij in de laatste ronden teamgenoot Lewis Hamilton achter zich. Het was voor Russell verdedigen tot de finishlijn. Bekijk hier een video van de laatste ronde van de Grand Prix van België.

