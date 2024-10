Het is een geweldige strijd tussen op het circuit in Austin. Ze vechten voor de derde plek in de race, maar het draait allemaal om de kostbare punten voor het wereldkampioenschap. Uiteindelijk weet Norris Verstappen in te halen met een indrukwekkende, iets buiten de lijntjes kleurende, inhaalactie. Bekijk hier een video van het geweldige gevecht tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten.

