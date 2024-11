Een langgekoesterde droom van Lewis Hamilton is in vervulling gegaan. De coureur wilde altijd al, naast Formule 1-coureur, astronaut worden. Hamilton mocht in november alvast meedoen aan een astronautentraining. De Brit ging in een straaljager de lucht in, op dezelfde manier waarop astronauten zich voorbereiden op een ruimtevlucht.

Nadat eerder in november Hamiltons toekomstige teamgenoot Charles Leclerc al mee mocht in een straaljager van de Franse luchtmacht, was het nu de beurt aan de zevenvoudig wereldkampioen zelf. De Mercedes-coureur onderging een vluchttraining waarmee astronauten zich voorbereiden op een ruimtemissie. Hamilton onthult dat hij al sinds zijn jeugd ervan droomt om een astronautentraining mee te maken. In een nieuwe YouTube-video in samenwerking met IWC Watches gaat de droom van de Brit in vervulling.

“Dat was episch!”, roept een dolgelukkige Hamilton, terwijl de piloot de straaljager door de wolken laat vliegen. Net zoals in de Formule 1 komen ook bij het vliegen in een straaljager G-krachten los. Ondanks dat Hamilton wel gewend is aan de krachten als F1-coureur, voelde hij toch de impact. “Wanneer je over de kop gaat of een bocht maakt, dan voel je echt hoe het bloed je lichaam verlaat. Op dat moment is het echt even moeilijk om adem te halen of wakker te blijven”, vertelt de coureur als hij weer op de grond staat.

Hamilton de astronaut?

Toch lukte het de wereldkampioen om het tot 7,5G, meer dan zeven keer de zwaartekracht, te schoppen. “Lewis had de hele vlucht de controle, om zo echt te voelen hoe het is om een vliegtuig te besturen in een omgeving waar veel G-krachten om de hoek komen kijken”, vertelt vlieginstructeur John Baum, van het ruimtevaartprogramma Polaris. “Ik heb al twee groepen getraind die de ruimte in zijn gegaan, en ik denk dat Lewis het in zich heeft om dat ook te doen.” Dat is goed nieuws voor Hamilton, want de coureur “zou graag nog een keertje de ruimte in willen”.

Bekijk hieronder de video van Hamiltons avontuur:



