Charles Leclerc heeft zijn racepak ingeruild voor een pilotenpak. De Monegask ging afgelopen oktober de hoogte in, en mocht drie uur lang meevliegen in een straaljager van de Franse luchtmacht. Leclerc deelt in de nieuwste video op zijn eigen YouTube-kanaal hoe de ervaring voor hem was. “Ik ga opstijgen als een gek”, kondigt de Ferrari-coureur al meteen aan.

Met 24 races op de huidige Formule 1-kalender hebben de coureurs niet al te veel vrije tijd tijdens het drukke seizoen. Leclerc vond toch een gaatje in zijn agenda om mee te vliegen met de Franse luchtmacht, en mocht plaatsnemen in straaljager de Rafale. In de laatste video op Leclercs YouTube-kanaal is te zien hoe de Monegask medische tests moet ondergaan, een straaljagerpak krijgt aangemeten en zelfs nog even in een simulator moet plaatsnemen, voordat hij de lucht in mag.

Vliegen over Monaco

“Zijn er nog knopjes die ik niet moet indrukken?”, vraagt Leclerc als hij dan eindelijk mag opstijgen. “De uitwerpknop”, komt het antwoord van de piloot die de Monegask begeleidt. Leclerc ervaart verder tijdens zijn vlucht door de wolken hoe de straaljagers in de lucht tanken, en vliegt zelfs nog even over zijn thuisland Monaco. “Ongelooflijk, dit is mijn thuis”, roept de Ferrari-coureur uit.

“Deze unieke kans verlegde mijn fysieke grenzen en gaf me de kans om de extreme sensaties van een gevechtspiloot te voelen”, blikt Leclerc achteraf terug op zijn ervaring. “Ik wil Canal+ en l’Armée de l’Air enorm bedanken dat ze dit mogelijk hebben gemaakt. Ik ben zo gelukkig dat ik als Formule 1-coureur dit soort kansen krijg.” De Monegask geeft eerlijk toe dat de G-krachten hem wel misselijk maakte, maar dat hij de kans voor geen goud had willen missen.

Bekijk de hele video hier.



Leclerc verruilt zijn racepak voor een straaljagerpak in zijn laatste YouTube-video.

