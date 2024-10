Lando Norris start morgen vanaf pole-position. De Brit werd een beetje geholpen door landgenoot George Russell. In de laatste minuten van de kwalificatie verloor de Mercedes-coureur controle over zijn auto en kwam hard in de muur terecht. Bekijk hier een video van het moment tijdens de kwalificatie in Austin.

