De politie in Italië heeft beelden vrijgegeven van de beroving van Charles Leclerc een jaar geleden in Via Reggio. De overvallers gingen er vandoor met een duur horloge van de Ferrari-coureur.

Het incident deed zich voor rond Pasen 2022. Een aantal fans op een scooter sprak de Monegask laat op de avond op straat aan. Onder het mom van een gezellig praatje werd de Ferrari-coureur vervolgens beroofd van zijn drie ton kostende Richard Mille-horloge.

Lees ook: WK-leider Leclerc in Italië beroofd van horloge van bijna 300.000 euro

Leclerc liet het er niet bij zitten en zette direct in zijn Ferrari 488 Pista Spider de achtervolging in. Dat leverde geen resultaat op, maar inmiddels heeft de Italiaanse politie een viertal overvallers (drie mannen en een vrouw) opgepakt. Of het horloge terecht is, is niet bekend.

De beelden van de beroving van Charles Leclerc



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."