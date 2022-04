Ferrari-coureur Charles Leclerc is maandagavond in Italië op straat beroofd, met de dief die met zijn Richard Mille-horloge van een kleine 300.000 euro aan de haal is gegaan.

Dat berichten verscheidene internationale media. Leclerc is gelukkig niet gewond geraakt gedurende het incident, dat ’s avonds in een donker deel van de stad Viareggio plaatsvond.

Volgens de berichtgeving werd Leclerc, die met een klein gezelschap op stap was, op straat herkend en ontstond er een toeloop van fans. In het gedrang zou een dief zijn horloge buit hebben gemaakt.

Leclerc heeft naar verluidt ook aangifte gedaan. Het horloge dat hij droeg was van Richard Mille, een luxe horlogemaker die al jaren coureurs – onder wie Leclerc – sponsort en sinds 2021 Ferrari-partner is.

Leclerc is overigens niet de eerste coureur van wie een Richard Mille-horloge wordt ontvreemd. Dit overkwam McLarens Lando Norris in 2021 in Engeland bij Wembley na de EK-finale.

Voormalig Formule 1-opperhoofd Bernie Ecclestone is ooit hardhandig van een Hublot-uurwerk afgeholpen. De toen tachtigjarige Ecclestone werd in 2010 in Engeland op straat geslagen en beroofd.