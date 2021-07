Lando Norris is zondag na afloop van de EK-finale in Londen beroofd. De overvallers gingen met een peperduur horloge aan de haal. Zijn team McLaren heeft de overval ondertussen bevestigd.

Lando Norris was zondagavond te gast bij de finale van het Europees kampioenschap voetbal op Wembley. Na de wedstrijd, die Engeland na strafschoppen verloor van Italië, werd Norris op de parkeerplaats overvallen. De overvallers maakten daarbij het horloge van de McLaren-coureur buit.

Volgens de Britse tabloid The Sun heeft het gestolen horloge een waarde van 40.000 Britse pond, omgerekend zo’n 46.500 euro. McLaren heeft via een statement de overval bevestigd.

“McLaren Racing kan bevestigen dat Lando Norris na de finale van Euro 2020 betrokken is geweest bij een incident op Wembley. Daarbij is zijn horloge gestolen”, schrijft het Britse team. “Gelukkig is Lando ongedeerd gebleven, al is hij, geheel begrijpelijk, aangeslagen na het incident. Het team staat achter Lando en we weten zeker dat ook de fans zich daarbij aansluiten. We wensen hem alle succes voor dit weekend.”

McLaren zal verder geen mededelingen doen over de zaak aangezien de politie een onderzoek is gestart. Komend weekend staat de thuisrace van het team én Norris op het programma in Silverstone.

