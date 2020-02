Video: Kijk hier vanaf 20:00 live de presentatie van Alpha Tauri

Alpha Tauri, de opvolger van Toro Rosso, presenteert vrijdagavond vanaf 20:00 uur haar auto, de AT01. Volg de presentatie live op FORMULE1.nl!

Alpha Tauri is de nieuwe naam voor Red Bulls juniorteam. Alpha Tauri is tevens de naam van het kledingmerk van Red Bull. De coureurs van het team uit Faenza blijven hetzelfde in 2020 – Pierre Gasly en Daniil Kvyat – maar een nieuwe naam betekent natuurlijk ook een nieuwe auto! En een nieuwe livery.

De presentatie van Alpha Tauri’s AT01 wordt vanaf 20:00 uur gehouden in Red Bulls Hangar-7 in Oostenrijk. Heb je geen ticket kunnen bemachtigen voor dit event? Geen zorgen: FORMULE 1 livestreamt de presentatie! De launch van Alpha Tauri als Formule 1-team kijk je dus gewoon hier!