Heb je de kwalificatie van de Dutch GP gemist? McLaren-coureur Lando Norris zette een razendsnelle tijd neer en verzekerde zich daarmee van pole position. Max Verstappen start zijn thuisrace morgen vanaf P2. Bekijk hier nog eens de video van Viaplay, met de hoogtepunten van de kwalificatie op het circuit van Zandvoort.

LEES OOK: Max Verstappen tevreden met tweede startplek GP Nederland: ‘Deed toch niet mee voor pole’

Video: samenvatting kwalificatie Dutch GP 2024

