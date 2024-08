Max Verstappen is blij dat hij zondag op de eerste startrij staat voor de GP van Nederland. Drie jaar op rij vertrok hij steevast vanaf poleposition tijdens zijn thuisrace, maar dit weekend werd hij afgetroefd door rivaal Lando Norris. Verstappen is tevreden met de tweede startplek; hij had naar eigen zeggen ’toch niet het gevoel mee te doen voor pole’.

Lando Norris heeft zijn snelste tijd vooral te danken aan een briljante derde sector – even leek het erop dat Max Verstappen alsnog kans maakte op de eerste startplek. Toch benadrukte de Nederlander dat hij geen beste zaterdag had in Zandvoort en daarom nooit echt in de race was voor poleposition.

‘Lando is een stuk meer tevreden’

“Ik had een paar momentjes in die laatste ronde”, zei Max Verstappen na afloop op een persconferentie. “Maar eigenlijk somt dat mijn hele kwalificatie wel een beetje op. Er zijn zoveel rondjes geweest waarbij ik op bepaalde momenten tijd ben verloren. Dat maakte het heel moeilijk. We zaten de hele tijd weer erg op het randje.”

“Ik had niet het gevoel dat ik meedeed voor pole, dus om dan op de eerste startrij te staan is heel positief”, besloot de Red Bull-coureur. “Als je nu naar het gat met McLaren kijkt, wordt het lastig om nog tijd goed te maken. Lando (Norris, red.) is sowieso een stuk meer tevreden over zijn performance. Misschien dat het morgen nog wat beter wordt, maar we zullen zien. Er kan van alles gebeuren.”

