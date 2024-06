Max Verstappen was oppermachtig in deze kwalificatie. De Nederlander reed een 1:04.314, ruim vier tienden sneller dan P2. Bekijk hier het moment dat hij pole veroverde tijdens de GP van Oostenrijk 2024.

