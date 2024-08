Tijdens de eerste vrije training maakte Max Verstappen een fout op weg naar de Hans Ernst chicane. De Nederlander spinde op een natte baan. Hij hield de RB20 gelukkig heel en reed, aan het einde van de sessie, de tweede snelste tijd. Bekijk hier een video, samengesteld door Viaplay, van het moment.

