Hoewel de officiële Formule 1-wintertest in Bahrein pas donderdag begint, heeft een aantal teams de wagen voor komend seizoen al de baan opgestuurd. Daaronder McLaren dat nogal geheimzinnig deed over de vloer van de MCL60.

Een van die teams is McLaren. Lando Norris en nieuwkomer Oscar Piastri hopen dit jaar hoge ogen te gooien met de MCL60. Die naam is een verwijzing naar het zestigjarige bestaan van de renstal McLaren. Het team koos dinsdag voor het Bahrain International Circuit als filmlocatie. Tijdens deze filmdag mag er slechts 100 kilometer gereden worden op speciale demonstratiebanden van Pirelli.

Vloer

Lando Norris had de eer om de MCL60 aan de tand te mogen voelen. Het lijkt er op dat de Engelsman die eerste ronden zonder probleem is doorgekomen. Norris zelf merkte over de boordradio nog op dat de bolide ‘aanvoelt als een F1-wagen’, een goed begin van het nieuwe seizoen. Wel opmerkelijk is dat McLaren in de video de zijkant van de vloer heeft geblurd. Dat lijkt er op te duiden dat het team uit Woking de ontwerprichting van die vloer nog even geheim wil houden.

De zijkant van de MCL60 is door McLaren wazig gemaakt (Screenshot: McLaren Racing)

De video van de filmdag met de MCL60 vind je hier:

