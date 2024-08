Heb je de start van de Grand Prix van Nederland gemist? Max Verstappen was waanzinnig goed weg en nam direct de leiding over van Lando Norris. Nog voor ze de Tarzanbocht in waren gedoken, had de Nederlander de eerste positie al te pakken. Bekijk hier een video van de start van de Dutch GP op Zandvoort.

LEES OOK: Horner nuanceert uitspraken Marko: ‘Hij zei alleen een stoeltje’

Nu in de winkel en digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): ons dubbeldikke zomerpakket met reguliere editie & de Dutch GP Special! Met tussenrapport Tom Coronel, interview Max Verstappen en hoe koning Willem-Alexander in het geheim leerde racen!