Mercedes heeft een unieke livery onthuld voor de aankomende GP van Japan. Na de Godzilla-kleurstelling van Haas kiest ook de Duitse renstal voor een monsterlijk ontwerp. Zo prijkt er dit weekend een bloeddorstige wolf op de neus van de W17. Er is overigens geen link met teambaas Toto Wolff; Mercedes wil met deze bijzondere livery juist verwijzen naar de Japanse mythologie, waarin de wolf een beschermende rol speelt.

Op het eerste gezicht lijkt de livery van Mercedes weinig veranderd. De auto is in Japan nog steeds voorzien van de bekende zwart-grijze kleurstelling. Op de voorvleugel is echter een compleet nieuw design aangebracht, in de vorm van een gigantische wolvenkop, ontworpen in een klassieke stijl met duidelijke Japanse invloeden. Ironisch genoeg heeft dit niets te maken met teambaas Toto Wolff; de vleugel is enkel een verwijzing naar de Japanse mythologie. “Join the pack”, schreef Mercedes op sociale media.

Ook Racing Bulls en Haas kiezen tijdens de GP van Japan voor unieke liveries, geïnspireerd op de cultuur van het gastland. Het team uit Faenza racet met een indrukwekkende rood-witte kleurstelling, ontworpen door kalligraaf Bisen Aoyagi. De livery werd onder andere beïnvloed door de kersenbloesemperiode in Japan, de tijd waarin de wereldberoemde sakura-bomen in bloei staan. Haas koos, net als Mercedes, voor monsterlijke invloeden en haalde Godzilla van stal voor de VF-26.

