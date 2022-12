Mercedes heeft de opvolger van de W13, de W14, voor 2023 tot leven gewekt. Het team heeft in een video de eerste keer dat de motor opgestart wordt gedeeld.

Mercedes kon niet wachten op het afscheid van de W13. Het bleek met name aan het begin van het seizoen een geplaagde bolide, waar het porpoising letterlijk en figuurlijk voor hoofdpijn zorgde. Naarmate het seizoen vorderde kwam Mercedes weer in de buurt van Ferrari en Red Bull en het team bekroonde de jacht op prestaties door de Grand Prix van Brazilië te winnen.

Voor 2023 hoopt Mercedes weer vanaf de eerste race mee te kunnen doen om de zeges en uiteindelijk de titels. Deze moest de Duitse renstal allebei aan Red Bull laten na een dominant seizoen van Max Verstappen.

Mercedes is hoopvol dat het in de winter de volgende stap kan zetten om zich weer in die strijd te kunnen mengen. “Als je naar de gaten naar de teams voor ons kijkt, hebben we enorme stappen vooruit gezet op het gebied van racetempo”, zei strategisch hoofd James Vowles. “Dat kan alleen als je weet waar de problemen liggen en door aan die problemen te werken als een team.”

“We voelen een leegte en Abu Dhabi heeft dat echt laten zien”, voegde Vowles toe. “Daar moeten we in de winter een vervolg aan geven en we hebben daar ook een goed systeem voor. De ontwikkeling die je dit seizoen hebt gezien zal in de winter doorgaan en ik denk dat we er volgend jaar heel sterk voor staan.”