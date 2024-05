Na de derde vrije training in Monaco was het Max Verstappen die op het matje bij de stewards werd geroepen. De drievoudig-wereldkampioen werd tijdens zijn snelle ronde in de weg gezeten door een aantal coureurs. Daarna uitte hij zijn ongenoegen door op het rechte stuk onnodig langzaam te rijden.

De Nederlander ontving voor het incident een ferme waarschuwing van de stewards. Ook Lando Norris kreeg een reprimande van de stewards. Hij veroorzaakte een mogelijk gevaarlijke situatie met Russell nadat hij door de Mercedes-coureur in de weg werd gezeten. Bekijk hier het moment van Verstappen nog eens terug:

