In de derde vrije training voor de Grand Prix van Monaco is het wederom Charles Leclerc die de lakens uitdeelt. De Ferrari-coureur zet de snelste tijd neer op het smalle stratencircuit, gevolgd door Max verstappen en Lewis Hamilton. Red Bull lijkt de problemen van gisteren redelijk onder controle te hebben en heeft een flinke stap voorwaarts gezet, want Sergio Pérez sluit de sessie af als vijfde.

De laatste training voor dé kwalificatie van het jaar begint kalmpjes, tot Valtteri Bottas een foutje maakt bij het uitkomen van de laatste chicane na het zwembad en de muur raakt. Ogenschijnlijk een lichte touché, maar de impact is hard genoeg om zijn rechterwiel af te breken. De Fin kan zijn weg niet vervolgen en de marshals zwaaien de rode vlag.

Zodra de beschadigde Stake F1-wagen van het circuit is gehaald, wordt de sessie hervat. Vrijwel alle coureurs gaan op de zachte band naar buiten en zoeken de limiet op. Kevin Magnussen schiet rechtdoor en even later ook Lewis Hamilton. Beide coureurs kunnen ongeschonden hun weg vervolgen.

Dat een vliegende ronde lastig is om neer te zetten, zien we aan boord bij Max Verstappen. De Red Bull-coureur komt in volle vaart aan, maar moet bij de haven om zijn collega’s heen slalommen. “My God”, roept hij over de boordradio. Het toont des te meer aan dat Q1 cruciaal gaat worden in de kwalificatie vanmiddag. Omdat het veld zo dicht op elkaar zit, kunnen een paar tienden verlies omdat je je moet inhouden vanwege verkeer, genoeg zijn om niet door te gaan naar Q2.

Met nog twintig minuten op de klok, is het tijd voor de generale repetitie. De baan wordt steeds sneller en de rondetijden gaan omlaag. Verstappen, Lewis Hamilton en Oscar Piastri laten zien dat het een spannende kwalificatie belooft te worden. Maar niemand vliegt zo hard over de baan als Charles Leclerc. De Monegask laat zien dat hij één doel voor ogen heeft vandaag: pole position in zijn thuisrace.

