Nico Hülkenberg gaat tijdens de derde vrije training opnieuw in de fout. Bij het remmen blokkeert de achterkant van de auto, en schiet de Haas-coureur rechtdoor de bandenstapel in. Dit keer zorgt het niet voor een rode vlag, maar de hij reed wel met een kapotte vleugel verder. Bekijk hier een video, samengesteld door Viaplay, van het moment.

