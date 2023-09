Dat Lando Norris en Max Verstappen het goed met elkaar kunnen vinden, bleek wel weer in Singapore. In een weekend dat niet denderend ging voor Red Bull, konden de twee vrienden goed lachen om de anders zo dominante auto.

De Grand Prix van Singapore was in veel opzichten een unieke race dit jaar. Niet in de minste plaats omdat er voor de verandering eens iemand anders dan een Red Bull-coureur won. De Oostenrijkse renstal en Max Verstappen zijn dit seizoen oppermachtig geweest, maar in Singapore kon de rest van het veld eindelijk eens hun kans pakken. Er gebeurde dan ook iets wat we nog niet veel hebben gezien dit jaar: Verstappen werd ingehaald.

Red Bull zat op een andere pitstrategie dan de rest van de teams. Iedereen ging al vroeg onder een safety car naar binnen om van banden te wisselen. De beide Red Bulls bleven echter op de baan met oude harde banden. Het resultaat was dat Verstappen heel eventjes in de top drie zat. Het duurde niet lang: Lando Norris, George Russell en Lewis Hamilton gingen de Nederlander met gemak voorbij op hun versere banden. Na afloop grijnst Verstappen tegen Norris: “Ik wilde ook niet verdedigen. Ik dacht van ‘kom maar, ga er maar voorbij’.”

Voor Red Bull was het geen geweldig weekend. Niet alleen stond geen van beide coureurs op het podium, ze vielen ook nog eens allebei uit in Q2 van de kwalificatie. Dat is sinds 2018 al niet meer gebeurd. Na afloop van de race werd Norris gevraagd wat hij er nou van vond dat zijn goede vriend Verstappen er dit keer niet zo goed bij zat. “Ik weet eigenlijk niet waarom ze het dit weekend zo moeilijk hadden”, klinkt het antwoord van de McLaren-coureur. “Toen ik gisteren naar de on-board van Max keek, moest ik bijna lachen. Ik heb nog nooit zo’n slechte auto gezien. Maar ja, Max moest er ook om lachen. We zullen volgend weekend wel zien. Waarschijnlijk staan zij dan gewoon weer vrolijk vooraan.”

